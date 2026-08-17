‘विपक्ष ले जाए पूरा मुस्लिम वोट, मैं खुल्लम खुल्ला हिंदूवादी नेता हूं’, यूपी के राज्यमंत्री रघुराज सिंह का बयान

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में सामने आई खामियों पर भी राज्यमंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब वही कंपनी अगले 5 सालों तक सड़क की मरम्मत का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया कि वे लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं जिससे आम जनता के टैक्स का पैसा पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक को भी पास नहीं होने देना चाहता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर सीधा निशाना साधते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि इन दोनों ही नेताओं को केवल मुस्लिम वोट चाहिए।