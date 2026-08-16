महंत राजू दास का बड़ा दावा, बोले- यूपी में 40 सीटों पर सिमट जाएगी SP, ‘वंदे मातरम्’ विवाद पर कांग्रेस को घेरा

समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते हुए राजू दास ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी टिकट बांटने की बात कर रहे हैं लेकिन वह एक संत हैं और उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। नैमिष की पवित्र धरती से उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में महज 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने यहां तक चुनौती दे डाली कि अगर उनका यह दावा गलत साबित होता है तो वह भविष्य में मीडिया के सामने बोलना ही बंद कर देंगे।