Sitapur News: रुपये नहीं मिले तो बेटे ने खोया आपा, मां को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Son Kills Mother Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के लिए रुपये नहीं मिलने पर एक बेटे ने अपनी ही मां की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पूरी रात मां के शव के साथ घर में रहा। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो उसने खुद ही ग्राम प्रधान को फोन कर मां की मौत की जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।