सीतापुर में भाई ने नाबालिग बहन की गला रेत की हत्या, प्रेमी के साथ भागने के बाद वापस आई थी घर

Sitapur Murder: सीतापुर में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिसमें एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और तब तक मारता रहा जब तक की उसकी मौत नहीं हो गई। घटना करने के बाद भाई मौके से फरार हो गया। किशोरी की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हत्या की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से पूछताछ की और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का है।