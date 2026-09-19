कौन हैं मंत्री संदीप सिंह? शादी तय, PM मोदी-अमित शाह भी हो सकते हैं समारोह में शामिल! जानें राजनीतिक सफर

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, दोनों भाइयों की शादी 27 नवंबर को दिल्ली के 5 स्टार होटल में प्रस्तावित है। हालांकि, अंतिम तारीख में 1-2 दिन का बदलाव संभव बताया गया है। शादी के बाद लखनऊ में रिसेप्शन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हालांकि परिवार की ओर से अभी शादी के कार्यक्रमों को लेकर ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। पारिवारिक सूत्रों की माने तो शादी में PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो सकते हैं।