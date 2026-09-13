Rajpur Industrial City: अलीगढ़ में यहां बदलेगी तस्वीर! जेवर एयरपोर्ट के पास 350 एकड़ में इंडस्ट्रियल सिटी की तैयारी, किसानों को मिलेगा 4 गुना तक दाम

राजपुर औद्योगिक सिटी का प्रस्ताव करीब 1358 हेक्टेयर यानी 3396 एकड़ भूमि पर है। प्रस्तावित क्षेत्र में राजपुर की लगभग 1160 हेक्टेयर, नरायनपुर की 55 हेक्टेयर और सोफा की 143 हेक्टेयर जमीन शामिल बताई गई है। परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि एडीए को इससे 7000 करोड़ रुपये से अधिक आय होने की उम्मीद जताई गई है। जेवर एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित यह औद्योगिक सिटी अलीगढ़ के औद्योगिक विस्तार के लिए अहम मानी जा रही है। अभी परियोजना का बड़ा हिस्सा जमीन जुटाने की प्रक्रिया पर निर्भर है, लेकिन 103 किसानों की सहमति को इस दिशा में शुरुआती महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।