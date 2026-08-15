‘माल खाए खसम का, गीत गावे यार के’, वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर भड़के योगी सरकार के मंत्री

गौरतलब है कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वंदे मातरम् को लेकर कानून बन गया है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 अब कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान दर्जा दिया गया है। अब राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा। यह कदम वंदे मातरम् के सम्मान को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे वंदे मातरम् के विरोधियों के खिलाफ सख्त संदेश मान रहे हैं।