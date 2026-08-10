अनिल पाराशर ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 93,814 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के आधिकारिक परिणाम में भी उन्हें BJP उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किया गया है। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कोल सीट पर जीत बरकरार रखी, जिससे वह लगातार 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक बने।