‘पुलिस अंकल, पापा को बचा लो!’ पिता को कमरे में बंद देख बेटे ने मिलाया नंबर, सूझबूझ से बची जान

जानकारी के मुताबिक, टमोटिया गांव के रहने वाले कन्हैया (45) का बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2:30 बजे पत्नी कमलेश से विवाद हो गया। गुस्से और तनाव में वे कमरे में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उनके 12 वर्षीय बेटे ने खिड़की से अंदर झांका तो पिता को खतरनाक हालत में देखकर घबरा गया। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। बच्चे ने मां को आवाज लगाई और बिना समय गंवाए 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को पूरी जानकारी दे दी।