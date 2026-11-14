शाही अंदाज में हुई मंत्री संदीप सिंह की सगाई: ब्लैक शेरवानी में दिखे दूल्हे राजा, 100 बीघा मैदान में जुटे 80 हजार मेहमान

UP Minister Sandeep Singh Engagement: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शनिवार को अलीगढ़ में शाही अंदाज में सगाई रचाई। उन्होंने अपनी मंगेतर मेघना चौधरी को रिंग पहनाई। संदीप सिंह ब्लैक शेरवानी में नजर आए, जबकि मेघना शैम्पेन गोल्ड रंग के शाही लहंगे में सजी-धजी थीं। दोनों ने फिल्मी गानों पर एंट्री ली। आतिशबाजी के बीच उन्होंने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई। इसी मौके पर मंत्री के छोटे भाई सौरभ सिंह ने भी अपनी मंगेतर अंतरा त्यागी को रिंग पहनाई। फैमिली फोटो के लिए दादी को गोद में उठाकर स्टेज पर लाया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत एक हजार से अधिक वीवीआईपी के पहुंचने की संभावना है।