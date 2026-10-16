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अलीगढ़ में नाबालिग की शादी के नाम पर सौदा, 70 हजार रुपये लेकर फरार हुआ मुख्य आरोपी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और 70 हजार रुपये में शादी कराने का मामला सामने आया है। सच्चाई पता चलने पर किशोरी को लौटाया गया, लेकिन मुख्य आरोपी उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस तीन लोगों से पूछताछ कर रही है।
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अलीगढ़

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Ankit Sai

Oct 16, 2026

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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद 70 हजार रुपये में शादी कराने का मामला सामने आया है। हरदुआगंज क्षेत्र से चार महीने पहले लापता हुई किशोरी की तलाश के दौरान पुलिस जांच में कथित मानव तस्करी का मामला सामने आया। आरोप है कि एक टेंपो चालक ने अपनी पत्नी की मदद से किशोरी को अपने ससुर के हवाले किया, जिसने उसे अनाथ बताकर एक व्यक्ति से शादी करा दी। किशोरी ने अपनी आपबीती बताई तो उसे वापस भेज दिया गया, लेकिन अब मुख्य आरोपी उसे लेकर फरार है। पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

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Updated on:

16 Oct 2026 09:46 am

Published on:

16 Oct 2026 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / अलीगढ़ में नाबालिग की शादी के नाम पर सौदा, 70 हजार रुपये लेकर फरार हुआ मुख्य आरोपी

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