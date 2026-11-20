Aligarh Crime News: अलीगढ़ के जवां इलाके में गरीबी और पारिवारिक परेशानियों से जूझ रही एक मां अपनी 20 दिन की नवजात बेटी को दूसरे परिवार को सौंपने नर्सिंग होम पहुंच गई। महिला के पहले से चार बच्चे हैं। उसका कहना है कि पति बेरोजगार है और शराब पीने का आदी है। पांच बच्चों की जिम्मेदारी उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। नर्सिंग होम के डॉक्टर को बच्ची को दूसरे परिवार को देने की बात संदिग्ध लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला से पूछताछ की। अब बच्ची की सुरक्षा और भविष्य को लेकर बाल कल्याण समिति निगरानी करेगी।