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लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन: बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा पहुंचे अधिवक्ता, जानिए क्या है मांग

Uttar Pradesh News: लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कैसरबाग कोर्ट से विधानसभा तक पैदल मार्च के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग और लोहे की जाली तोड़ दी। पुलिस उन्हें रोकने और समझाने में जुटी रही।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 14 Nov 2026, 1:21 PM IST

UP News

लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा पहुंचे अधिवक्ता (X Photo Surya Pratap Singh)

Lucknow Advocates Protest: लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को वकीलों का प्रदर्शन तेज हो गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग कोर्ट परिसर से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। हजरतगंज चौराहे पर पहुंचने के बाद उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग और लोहे की जाली को तोड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया था, लेकिन वकील अवरोध हटाकर आगे बढ़ते रहे। हालात को देखते हुए पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे रहे।

बैरिकेडिंग और लोहे की जाली तोड़कर आगे बढ़े वकील

विधानसभा की ओर बढ़ रहे अधिवक्ताओं ने पुलिस की ओर से लगाए गए अवरोधों को हटाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने लोहे की जाली, बैरिकेडिंग और बल्ली तोड़ दी। कुछ अधिवक्ता बैरियर पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। पुलिस की ओर से लगाए गए बैरियर हटाने के बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अधिवक्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस दौरान वकील विधानसभा तक पहुंच गए।

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कैसरबाग कोर्ट से शुरू हुआ पैदल मार्च

अधिवक्ताओं का पैदल मार्च कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से शुरू हुआ। यहां से वकील परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। प्रदर्शन में प्रदेश के कई अधिवक्ता संगठनों ने भी समर्थन दिया। हजरतगंज चौराहे पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुटे और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग और अन्य अवरोध लगाए थे।

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग

प्रदर्शन कर रहे वकीलों की प्रमुख मांग है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करे। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतरे और विधानसभा तक मार्च किया। प्रदर्शन को प्रदेश के अलग-अलग अधिवक्ता संगठनों का समर्थन मिलने से इसमें बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए। फिलहाल पुलिस प्रशासन स्थिति संभालने और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश में जुटा रहा।

हजरतगंज और विधानसभा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हजरतगंज चौराहे और विधानसभा मार्ग पर सुरक्षा के इंतजाम किए थे। कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। पुलिसकर्मी लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने और स्थिति संभालने में जुटे रहे। बैरिकेडिंग टूटने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की। अधिकारी लगातार उनसे वापस लौटने की अपील करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

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