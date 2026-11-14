लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन: बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा पहुंचे अधिवक्ता, जानिए क्या है मांग

Lucknow Advocates Protest: लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को वकीलों का प्रदर्शन तेज हो गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग कोर्ट परिसर से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। हजरतगंज चौराहे पर पहुंचने के बाद उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग और लोहे की जाली को तोड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया था, लेकिन वकील अवरोध हटाकर आगे बढ़ते रहे। हालात को देखते हुए पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे रहे।