औरैया में दर्दनाक हादसा: बाइक के पहिए में फंसा साड़ी का पल्लू, सड़क पर गिरकर 60 साल की महिला की मौत

Uttar Pradesh News: औरैया में एक दर्दनाक हादसे में 60 साल की महिला की जान चली गई। वह बाइक से शादी समारोह में पूड़ी बेलने के काम के लिए जा रही थीं। रास्ते में अचानक उनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले पहिए में फंस गया। इससे बाइक पर बैठी महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर सिर के बल गिर पड़ीं। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना वंशी गांव के पास हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।