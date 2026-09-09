‘मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला’, पत्नी की हत्या करने के बाद दामाद पहुंचा ससुर के घर! औरैया में हुए मर्डर केस का आरोपी गिफ्तार

Husband Murdered Wife Auraiya Case Update: उत्तर प्रदेशके औरैया के बेला थाना क्षेत्र के पट्टी ज्ञानी गांव में शुक्रवार को एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि शराब पीने के आदी पति ने विवाद के बाद अपनी पत्नी रेखा देवी की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी ने घर के बाहर ताला लगाया और खेत पर काम कर रहे अपने ससुर के पास पहुंचकर उन्हें घर की चाबी थमा दी। इस दौरान आरोपी ने अपने ससुर से कहा, '' मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है। जाकर देख लो।'' ऐसा कहकर आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गया था। इस मामले में अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।