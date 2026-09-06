6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

औरैया

‘जाने वाली है भाजपा की सरकार’: अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले- हर काम में 60 फीसदी कमीशन लिया जा रहा

Akhilesh Yadav Slams BJP: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने औरैया में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कमीशन से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और सड़कों तक पर सरकार को घेरा। जानिए अखिलेश ने क्या-कुछ कहा...See more
3 min read
Google source verification

औरैया

image

Mohsina Bano

Sep 06, 2026

Akhilesh Yadav, UP Politics, BJP Government

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना (फोटो- ANI)

Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को औरैया जिले के बिधूना पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत सपा नेता गौरव रघुवंशी की शोक सभा में शिरकत की और मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार अब जाने वाली है इसलिए वह सामान समेटने और लूटने में लगी है।

'हर काम में लिया जा रहा 60 फीसदी कमीशन'

अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राज में हर काम में 60 फीसदी कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें मिलावट भी हो रही है। जीडीपी के दावों पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जीडीपी केवल एक अनुमान है लेकिन आम आदमी के लिए विकास का असली पैमाना रोजगार और रोजमर्रा की सुविधाएं हैं जो उसे नहीं मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि जीडीपी शून्य हो गई है और जमीन पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा।

कानून-व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

सपा अध्यक्ष ने पुलिस और कानून-व्यवस्था पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है और विभाग में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अखिलेश ने सीधा आरोप लगाया कि जैसे ही हथेली गर्म होती है पुलिस नरम हो जाती है यानी बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुलिस खुद अन्याय करने की जगह ढूंढ रही है।

राम मंदिर में चढ़ावे की लूट का लगाया आरोप

अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां चोरी और लूट हुई है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या गए और लोगों से ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने की अपील की। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि यह अपील इसलिए की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लूट की जा सके।

CM योगी पर बनी फिल्म को बताया फ्लॉप

मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म का भी जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है। इसी दौरान उन्होंने जो राम है वही कृष्ण है का नया नारा भी दिया। अखिलेश ने प्रदेश की सड़कों को लेकर कहा कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और एंबुलेंस जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल हैं।

सहारनपुर की कार्रवाई पर भी बोले अखिलेश

सहारनपुर में मस्जिद ढहाए जाने की कार्रवाई पर अखिलेश ने कहा कि समाज तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि एक सच्चा हिंदू और सनातनी कभी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो 'वसुधैव कुटुंबकम' की बात करते हैं इसलिए देश में भी सभी धर्मों के लोगों को मिल जुलकर रहना चाहिए।

गौरव रघुवंशी के निधन पर जताया दुख

अखिलेश यादव ने गौरव रघुवंशी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गौरव कम उम्र के नौजवान और पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता थे। अखिलेश ने कहा कि अगर उन्हें समय पर इलाज मिल जाता तो शायद आज वह उनके बीच होते। उन्होंने कहा कि कई बार व्यस्तता के कारण लोग समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते। गौरव को ब्रेन हेमरेज या उससे जुड़ी परेशानी के बाद अस्पताल ले जाया गया था। अखिलेश ने कहा कि अगर उन्हें तुरंत जरूरी इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।

Mosque Demolition Case: ‘आप ही दलील हैं, आप ही वकील हैं’, इमरान प्रतापगढ़ी बोले- सत्ता ने दे दिया मनमानी का अधिकार

ये भी पढ़ें
Imran Pratapgarhi, Saharanpur Masjid Demolition, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

समाजवादी पार्टी

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2026 07:39 pm

Published on:

06 Sept 2026 07:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / ‘जाने वाली है भाजपा की सरकार’: अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले- हर काम में 60 फीसदी कमीशन लिया जा रहा

बड़ी खबरें

View All

औरैया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मुलायम सिंह के करीबी से उम्रकैद के कैदी तक!’ जानिए पूर्व MLC कमलेश पाठक के अर्श से फर्श तक की कहानी

Kamlesh Pathak
औरैया

Lawyer Teacher Murder Update: समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC समेत 10 आरोपी दोषी करार; वकील-बहन हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

auraiya double murder case update kamlesh pathak 10 convicted
औरैया

औरैया में पुलिस मुठभेड़: गोकशी करने वाले को लगी गोली, 25 हजार रुपए का इनाम था घोषित

मुठभेड़ में घायल को ले जाती पुलिस, फोटो सोर्स- औरैया पुलिस
औरैया

औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हादसा: झांसी से बरेली जा रही कार डंपर से टकराई, दो की मौत, तीन घायल

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट, फोटो सोर्स- X औरैया पुलिस
औरैया

Auraiya accident: एक साथ उठेंगी तीन दोस्तों की अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव हर गली में मची चीख-पुकार

सीओ बिधूना फोटो सोर्स पुलिसX अकाउंट
औरैया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.