‘जाने वाली है भाजपा की सरकार’: अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले- हर काम में 60 फीसदी कमीशन लिया जा रहा

अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राज में हर काम में 60 फीसदी कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें मिलावट भी हो रही है। जीडीपी के दावों पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जीडीपी केवल एक अनुमान है लेकिन आम आदमी के लिए विकास का असली पैमाना रोजगार और रोजमर्रा की सुविधाएं हैं जो उसे नहीं मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि जीडीपी शून्य हो गई है और जमीन पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा।