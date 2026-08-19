‘मुलायम सिंह के करीबी से उम्रकैद के कैदी तक!’ जानिए पूर्व MLC कमलेश पाठक के अर्श से फर्श तक की कहानी

यह पूरा मामला मार्च 2020 का है। औरैया शहर के आर्य नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर की लगभग एक बीघा कीमती जमीन को लेकर विवाद हुआ था। 15 मार्च, 2020 को जमीन पर कब्जे और वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया। इस दौरान हुई अंधाधुंध गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए थे।