औरैया में पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त गिरफ्तार, दो को किया गया निलंबित

Accused absconding from police custody arrested: औरैया में पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सर्च अभियान चलाया गया। घेरेबंदी करके पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है। जिसे पुलिस वैन से पेशी पर अदालत ले जाया गया था। जहां से वापसी के समय वह खिड़की से कूदकर फरार हो गया। सघन चेकिंग अभियान चला कर पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस अधीक्षक ने दो पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी दी गई है।