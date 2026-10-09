औरैया में पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त गिरफ्तार, दो को किया गया निलंबित

पुलिस अधीक्षक औरैया, फोटो सोर्स- X औरैया पुलिस
Accused absconding from police custody arrested: औरैया में पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सर्च अभियान चलाया गया। घेरेबंदी करके पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है। जिसे पुलिस वैन से पेशी पर अदालत ले जाया गया था। जहां से वापसी के समय वह खिड़की से कूदकर फरार हो गया। सघन चेकिंग अभियान चला कर पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस अधीक्षक ने दो पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश के औरैया में हत्या के प्रयास के मामले में जेल जा रहा शातिर आरोपी नदीम उर्फ बुलेट पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटनाक्रम के अनुसार नदीम को 8 अक्टूबर को पुलिस ने फफूंद रोड पर नहर बंबा के पास से गिरफ्तार किया था। न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस टीम उसे जेल ले जा रही थी। इस समय इटावा में बस की खिड़की से कूदकर वह फरार हो गया।
नदीम के फरार होने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई। फरार होने की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई टीमों का गठन किया गया। लगातार कॉम्बिंग और घेराबंदी के बाद औरैया पुलिस ने फरार नदीम उर्फ बुलेट को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। नदीम उर्फ बुलेट शातिर किस्म का है और पहले भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है।
औरैया पुलिस ने बताया कि उसकी फरारी को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अभिरक्षा में ले जाते समय हुई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाह पाए गए दोनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। विभागीय जांच भी की जा रही है।
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