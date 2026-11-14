UP Weather: सुबह कोहरे की चादर, हवा में जहर! लखनऊ के इन इलाकों में AQI 600 के पार

Lucknow Air Pollution: राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की हालत भी बिगड़ती जा रही है। सुबह से शहर के कई इलाकों में कोहरे और धुंध की सफेद चादर छाई रही। सड़कों पर Visibility कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ Air Pollution ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। AQI.in की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के मुताबिक, शहर के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 276 से 543 के बीच दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है।