UP Weather: सुबह कोहरे की चादर, हवा में जहर! लखनऊ के इन इलाकों में AQI 600 के पार

सुबह कोहरे और धुंध की चादर में लिपटी राजधानी लखनऊ, सड़कों पर कम हुई Visibility (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Lucknow Air Pollution: राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की हालत भी बिगड़ती जा रही है। सुबह से शहर के कई इलाकों में कोहरे और धुंध की सफेद चादर छाई रही। सड़कों पर Visibility कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ Air Pollution ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। AQI.in की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के मुताबिक, शहर के अलग-अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 276 से 543 के बीच दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है।
AQI.in की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इंदिरा नगर में AQI 657, गोमती नगर स्टेशन-1 पर 620 और चंद्रलोक कॉलोनी में 613 दर्ज किया गया। वहीं बटलर कॉलोनी में भी AQI 593 तक पहुंच गया। इन आंकड़ों से साफ है कि शहर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के स्टेशन की रीडिंग करीब 296 बताई गई है। अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर आंकड़ों में अंतर होने की वजह से शहर की हवा की स्थिति भी इलाके के हिसाब से अलग हो सकती है।
हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक चिंता का बड़ा कारण हैं। ये बेहद छोटे कण सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। प्रदूषण का असर खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।
मौसम में बदलाव के साथ सुबह के समय शहर की सड़कों पर धुंध छाई रही। कई जगहों पर दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया। कम Visibility के कारण वाहन चालकों को गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखनी पड़ी। खासकर सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को परेशानी हुई। कोहरे और प्रदूषण के मिले-जुले असर से शहर का वातावरण धुंधला नजर आया।
खराब हवा और कम दृश्यता को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम के समय खुले में ज्यादा देर तक रहने से बचें। बाहर निकलते समय जरूरत के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क इस्तेमाल करें। वाहन चलाते समय धीमी रफ्तार रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार और मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है।
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