UP Bharat Parv: बनारसी सिल्क से बुंदेलखंडी स्वाद तक, गुजरात में उत्तर प्रदेश ने दिखाया अपना रंग

एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित भारत पर्व का आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के तहत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी ने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर दिया। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश ने इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि यहां का पर्यटन सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद, स्थानीय व्यंजन, लोकनृत्य, ऐतिहासिक धरोहरें और कारीगरों का हुनर भी पर्यटन की बड़ी ताकत हैं। अगर इन सभी को एक साथ जोड़कर प्रचारित किया जाए तो इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय कारीगरों, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक व्यवसायों को भी फायदा मिल सकता है।