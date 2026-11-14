UP Bharat Parv: बनारसी सिल्क से बुंदेलखंडी स्वाद तक, गुजरात में उत्तर प्रदेश ने दिखाया अपना रंग

भारत पर्व में विदेशी पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों और समृद्ध खानपान विरासत का स्वाद चखा। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Tourism Pavilion: गुजरात के एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति, खानपान और पर्यटन की ऐसी झलक पेश की, जिसने देशभर से पहुंचे लोगों का ध्यान खींचा। यहां प्रदेश के छह जिलों के खास उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही अवध और बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजनों तथा ब्रज और बुंदेलखंड के लोकनृत्यों के जरिए यूपी की सांस्कृतिक पहचान को भी सामने रखा गया। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के पर्यटन पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्हें प्रदेश के पर्यटन विकास, स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी जानकारियां दी गईं।
भारत पर्व में उत्तर प्रदेश की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य यहां के स्थानीय उत्पादों को उनके मूल जिलों और पर्यटन स्थलों से जोड़कर देश के सामने पेश करना रहा। इसके जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि यूपी सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक हुनर, खानपान और लोक कलाओं के लिए भी खास पहचान रखता है। One District One Product यानी ODOP योजना को Tourism Promotion से जोड़कर प्रदेश की अलग-अलग खूबियों को एक मंच पर लाया गया।
उत्तर प्रदेश के पवेलियन में वाराणसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर के खास उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। हर जिले की अपनी अलग पहचान और पारंपरिक कला यहां देखने को मिली। वाराणसी की बारीक जरी के काम वाली रेशमी साड़ियां और सिल्क उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं मुरादाबाद के कारीगरों की बनाई पीतल की खूबसूरत कटोरियों ने हस्तशिल्प की बारीकी को दिखाया।
फिरोजाबाद के रंग-बिरंगे कांच से बनी गणेश प्रतिमाओं ने लोगों को आकर्षित किया। सहारनपुर की लकड़ी पर की गई नक्काशी और उससे तैयार आकृतियों ने कारीगरों की मेहनत और हुनर को सामने रखा। अलीगढ़ की पीतल से बनी गणेश प्रतिमाएं और गोरखपुर की टेराकोटा से तैयार गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों ने भी खूब ध्यान खींचा। इन उत्पादों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों की पहचान वहां के पारंपरिक काम और स्थानीय कारीगरों से जुड़ी हुई है।
भारत पर्व में उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ हस्तशिल्प तक सीमित नहीं रही। यहां के पारंपरिक खानपान ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) के Food Court में अवधी और बुंदेलखंडी व्यंजनों की खास व्यवस्था की गई थी। यहां आने वाले लोगों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के पारंपरिक स्वाद का अनुभव मिला।
फूड कोर्ट में अवधी वेजिटेरियन बिरयानी और शाकाहारी शामी कबाब परोसे गए। इसके साथ बुंदेलखंडी कढ़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ की खीर, देसी छाछ और देसी आलू की सब्जी भी लोगों के लिए उपलब्ध रही। खाने के स्वाद, गुणवत्ता, प्रस्तुति और विविधता की लोगों ने सराहना की। महाराष्ट्र से आए आरव तांबे को खासतौर पर सत्तू का शरबत, गुड़ की खीर और स्पेशल चाट पसंद आई। उनके अनुभव ने यह भी दिखाया कि उत्तर प्रदेश का पारंपरिक खानपान दूसरे राज्यों से आए लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
कार्यक्रम में यूपी की लोक संस्कृति को भी खास जगह दी गई। मथुरा और वृंदावन क्षेत्र के प्रसिद्ध मयूर नृत्य की प्रस्तुति ने ब्रज की सांस्कृतिक परंपरा को मंच पर जीवंत कर दिया। कलाकारों की पारंपरिक वेशभूषा, आकर्षक भाव-भंगिमाओं और नृत्य की शैली ने दर्शकों का ध्यान खींचा।वहीं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राई नृत्य ने भी कार्यक्रम में अलग रंग भर दिया। पारंपरिक संगीत और ऊर्जावान प्रस्तुतियों के साथ कलाकारों ने क्षेत्रीय लोककला की खूबसूरती दिखाई। रंग-बिरंगे परिधान और लोक संगीत की धुनों ने एकता नगर में मौजूद दर्शकों को यूपी की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया।
उत्तर प्रदेश के पर्यटन पवेलियन में सिर्फ उत्पादों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन नहीं किया गया, बल्कि लोगों को प्रदेश घूमने के लिए जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इसके लिए Brochures, Maps, Folders और Booklets रखे गए थे। इनमें प्रदेश के धार्मिक स्थलों, बौद्ध पर्यटन सर्किट, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन उत्सवों से जुड़ी जानकारियां दी गईं। इस पहल का मकसद लोगों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक सीमित न रखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए भी प्रेरित करना था। यानी कोई व्यक्ति वाराणसी की सिल्क कला देखे तो उसे वहां के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी भी मिले। इसी तरह गोरखपुर, सहारनपुर और दूसरे जिलों के उत्पादों के जरिए उन क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं को भी सामने रखा गया।
भारत पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन पवेलियन का दौरा किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने उनका स्वागत किया और प्रदेश में पर्यटन के विकास तथा भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्हें 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने से जुड़े अवसरों के बारे में भी बताया गया। गुजरात के पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित ने भी उत्तर प्रदेश के पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान प्रदेश के उत्पादों, खानपान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को लेकर जानकारी साझा की गई।
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को कहा कि ODOP जैसी योजनाओं और सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों के प्रचार के जरिए स्थानीय लोगों की आजीविका को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की पहचान और पर्यटन की संभावनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने भी कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों, पारंपरिक उत्पादों, खानपान और लोक कलाओं को एक मंच पर पेश करने का उद्देश्य लोगों के बीच यूपी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें प्रदेश घूमने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित भारत पर्व का आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के तहत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी ने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर दिया। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश ने इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि यहां का पर्यटन सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद, स्थानीय व्यंजन, लोकनृत्य, ऐतिहासिक धरोहरें और कारीगरों का हुनर भी पर्यटन की बड़ी ताकत हैं। अगर इन सभी को एक साथ जोड़कर प्रचारित किया जाए तो इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय कारीगरों, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक व्यवसायों को भी फायदा मिल सकता है।
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