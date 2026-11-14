सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बोले रविदास मेहरोत्रा: 17 नवंबर को अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की बैठक में तय होगा सीट बंटवारा

समाजवादी पार्टी MLA रविदास मेहरोत्रा (Photo-IANS)
Ravidas Mehrotra: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति घमासान अभी से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सपा-कांग्रेस गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर साफ रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और भाजपा सरकार को हटाना ही मुख्य उद्देश्य है।
लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी के 101 विधायक हैं और कांग्रेस के दो विधायक। इसलिए सीट गठबंधन इस आधार पर होना चाहिए कि कौन कहां से जीत सकता है। सीटें लेना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, भाजपा को हराना उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि जो उम्मीदवार चुनाव जीत सके, वही लड़े और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस की संयुक्त सरकार बने।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं सीटों की मांग करनी चाहिए जहां वह चुनाव जीत सके। कांग्रेस के दो विधायक और छह सांसद हैं। कई जगहों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे रही है। इसलिए गठबंधन में जीत की संभावना को ही आधार बनाया जाए।
मेहरोत्रा ने बताया कि 17 नवंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कुछ वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। इसी बैठक में सीट बंटवारे का मामला अंतिम रूप से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। फैसला बहुत जल्द होगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी।
रविदास मेहरोत्रा ने जोर देकर कहा कि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना और उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपा के 10 साल के कुशासन से आजाद कराना है। दोनों पार्टियां मिलकर यह लक्ष्य हासिल करेंगी।
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