सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बोले रविदास मेहरोत्रा: 17 नवंबर को अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की बैठक में तय होगा सीट बंटवारा

लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी के 101 विधायक हैं और कांग्रेस के दो विधायक। इसलिए सीट गठबंधन इस आधार पर होना चाहिए कि कौन कहां से जीत सकता है। सीटें लेना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, भाजपा को हराना उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि जो उम्मीदवार चुनाव जीत सके, वही लड़े और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस की संयुक्त सरकार बने।