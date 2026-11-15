Lucknow News: विधायक नीरज बोरा ने LDA से मांगा विकास कार्यों का हिसाब, 3 दिन में देनी होगी फोटो सहित रिपोर्ट

विकास कार्यों को लेकर अक्सर स्थानीय लोगों की शिकायत रहती है कि योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन उनका फायदा जमीन पर कब और कितना मिलता है, इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में विधायक की इस पहल को अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि LDA के पास लखनऊ उत्तर विधानसभा में चल रहे और प्रस्तावित कार्यों का पूरा रिकॉर्ड तैयार है या नहीं? क्या विभाग तीन कार्यदिवस में फोटो सहित Progress Report उपलब्ध करा पाएगा? फिलहाल इस मामले में LDA के जवाब और आगे की कार्रवाई का इंतजार है।