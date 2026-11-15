Lucknow News: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले BJP कार्यालय पर लगा पोस्टर, कारसेवकों का जिक्र

पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है। हालांकि, पोस्टर किसने तैयार कराया और इसे लगाने के पीछे किसकी आधिकारिक भूमिका है, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है। वहीं, अखिलेश यादव की ओर से इस पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के दौरान इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाता है। फिलहाल राजधानी में लगा यह पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है।