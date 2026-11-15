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Lucknow News: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले BJP कार्यालय पर लगा पोस्टर, कारसेवकों का जिक्र

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर लखनऊ में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टर में निहत्थे कारसेवकों की मौत का मुद्दा उठाया गया है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 15 Nov 2026, 1:32 PM IST

पोस्टर में निहत्थे कारसेवकों के नरसंहार का जिक्र, लिखा- अयोध्या निहत्थे कारसेवकों को नहीं भूली (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

पोस्टर में निहत्थे कारसेवकों के नरसंहार का जिक्र, लिखा- अयोध्या निहत्थे कारसेवकों को नहीं भूली (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर राजधानी लखनऊ में सियासी माहौल गरमा गया है। अखिलेश यादव के दौरे से जुड़ी राजनीतिक चर्चाओं के बीच लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों की मौत का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया है।

पोस्टर के जरिए उठाया कारसेवकों का मुद्दा

बीजेपी कार्यालय पर लगाए गए पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, 'अयोध्या निहत्थे कारसेवकों को नहीं भूली।' पोस्टर के जरिए कारसेवकों पर हुई गोलीबारी और उनकी मौत की घटना को याद दिलाने की कोशिश की गई है। पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है।

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अखिलेश के दौरे पर सियासी नजरें

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर पहले से ही राजनीतिक हलचल बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय पर लगा यह पोस्टर एक नए Political Message के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या से जुड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अहम रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन और कारसेवकों से जुड़ी घटनाएं आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी रहती हैं।

पोस्टर से बढ़ सकती है राजनीतिक बयानबाजी

पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है। हालांकि, पोस्टर किसने तैयार कराया और इसे लगाने के पीछे किसकी आधिकारिक भूमिका है, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है। वहीं, अखिलेश यादव की ओर से इस पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के दौरान इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाता है। फिलहाल राजधानी में लगा यह पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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