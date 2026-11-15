50 हजार छात्र-छात्राओं को मिले टैबलेट, केशव मौर्य बोले- हिंदू हो या मुसलमान, सबको समान अवसर

कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर युवा सशक्त और आत्मनिर्भर बने। गरीब परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। बेटा-बेटी एक समान हैं और हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग के युवाओं को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, किसान, नौजवान और समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है। किसी भी युवा की प्रतिभा को धर्म या जाति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो वे अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश की तरक्की में भी योगदान देंगे।