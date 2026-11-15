50 हजार छात्र-छात्राओं को मिले टैबलेट, केशव मौर्य बोले- हिंदू हो या मुसलमान, सबको समान अवसर

लखनऊ में टैबलेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Janjatiya Gaurav Diwas : उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उन्हें तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से टैबलेट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लखनऊ मंडल के 300 शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार में बेटा-बेटी एक समान हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग के युवाओं को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ तकनीक का ज्ञान भी बेहद जरूरी हो गया है। टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, तकनीक और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रदेश की युवा शक्ति ही विकसित उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत आधार बनेगी।
टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ स्थित प्रेरणा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टैबलेट वितरण अभियान को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', योगेन्द्र उपाध्याय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, जसवंत सिंह सैनी, सतीश चन्द्र शर्मा, रजनी तिवारी और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आज का दिन युवाओं के लिए खास महत्व रखता है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए 25 लाख टैबलेट वितरण का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। लखनऊ मंडल के लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव जनपदों के 50 हजार से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
मौर्य ने कहा कि आज शिक्षा का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले विद्यार्थियों को किसी विषय की जानकारी जुटाने के लिए किताबों और पुस्तकालयों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब Digital Technology के जरिए घर बैठे दुनिया भर की जानकारी हासिल की जा सकती है। टैबलेट विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नई चीजें सीखने में भी मदद करेगा।
कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर युवा सशक्त और आत्मनिर्भर बने। गरीब परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। बेटा-बेटी एक समान हैं और हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग के युवाओं को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, किसान, नौजवान और समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है। किसी भी युवा की प्रतिभा को धर्म या जाति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो वे अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश की तरक्की में भी योगदान देंगे।
उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को आगे बढ़ने का अवसर देना है, जबकि समाजवादी पार्टी की राजनीति परिवार तक सीमित रही है। मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमें नौजवानों की स्क्रीन पर उनका उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की पहचान अब केवल अपनी पुरानी छवि से नहीं, बल्कि Digital Opportunities, सुशासन और युवाओं की प्रतिभा से बन रही है।
केशव प्रसाद मौर्य ने विद्यार्थियों से खास अपील की कि वे टैबलेट को केवल मनोरंजन या सोशल मीडिया चलाने का साधन न बनाएं। इसका इस्तेमाल पढ़ाई, ज्ञान बढ़ाने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करें। उन्होंने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीक सीखने वाले युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के कई नए रास्ते खुल रहे हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे टैबलेट के जरिए नई तकनीक सीखें, Artificial Intelligence (AI) की जानकारी हासिल करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और नई भाषाएं सीखने पर भी ध्यान दें।
उन्होंने युवाओं को Entrepreneurship यानी अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर तलाशने की सलाह भी दी। उनके मुताबिक, तकनीक का सही इस्तेमाल करने वाला युवा नौकरी पाने के साथ-साथ दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है।
अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध संदेश 'उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस सही दिशा, मेहनत और अवसर की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें।
तकनीक और शिक्षा का सही इस्तेमाल करके युवा अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रदेश के विकास में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। मौर्य ने टैबलेट पाने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थी इस सुविधा का बेहतर इस्तेमाल कर अपनी पढ़ाई और कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचकर मोबाइल से सेल्फी ली। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ सेल्फी लेने का मौका पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम में यह पल बच्चों के प्रति अपनत्व और सौहार्द का प्रतीक बना। टैबलेट वितरण के साथ मुख्यमंत्री और मंत्रियों का विद्यार्थियों के बीच पहुंचना भी कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा।
कुल मिलाकर, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत चल रहा यह अभियान प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब इन टैबलेट का विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलता है, यह उनके इस्तेमाल और पढ़ाई में इनके योगदान से तय होगा। सरकार की उम्मीद है कि आधुनिक तकनीक से जुड़कर उत्तर प्रदेश के युवा शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे।
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