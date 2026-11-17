अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल करीब 30 लाख लोगों की मौत सीओपीडी के कारण होती है। बढ़ती उम्र, तंबाकू के धुएं, वायु प्रदूषण, धूल और रसायनों के संपर्क में रहने से इसका खतरा बढ़ता है। धूम्रपान सीओपीडी का प्रमुख कारण है। सांस के जरिए शरीर में पहुंचने वाले जहरीले कण और गैसें भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। शोध के अनुसार, आनुवंशिक और पर्यावरणीय जोखिम कारकों का प्रभाव जीवनभर बना रह सकता है। इसके कुछ प्रभाव गर्भावस्था से ही शुरू होकर बचपन और किशोरावस्था तक जारी रहते हैं।