बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन जय प्रकाश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसीएम द्वितीय मुकुल खंडेलवाल, एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह, एसडीएम कैंपियरगंज आलोक रंजन सिंह, एसडीएम बांसगांव मलखान सिंह, एसडीएम गोला मनीष कुमार, एसडीएम सहजनवां नमन मेहता, एसीएम प्रथम पवन कुमार, अपर उप जिलाधिकारी सदर सुदीप तिवारी और डीआईओ एनआईसी विनोद कुमार साहनी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी तैयारियां आपसी समन्वय से समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।