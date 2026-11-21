Akhilesh Yadav Railly: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तीन बार संशोधित हुआ, लेकिन इसके बावजूद दो अहम कार्यक्रम शामिल नहीं हो सके। क्रांतिकारियों की धरती चौरी चौरा पहुंचकर अखिलेश यादव शहीद स्मारक नहीं गए। वहीं, निषाद समाज के बड़े नेता रहे स्व. जमुना निषाद के घर जाकर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी नहीं बना। इन दोनों बातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।