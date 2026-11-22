आदेश के मुताबिक, निरीक्षक अश्विनी पांडेय को गीडा से पुलिस लाइन, निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा को चौरीचौरा से गीडा और निरीक्षक जयंत कुमार सिंह को खजनी से पुलिस लाइन भेजा गया है। निरीक्षक श्यामदेव चौधरी को उरुवा बाजार से खजनी स्थानांतरित किया गया है।उपनिरीक्षक राजकुमार बरवार को बेलीपार थानाध्यक्ष से उरुवा बाजार थानाध्यक्ष बनाया गया है। राजीव सिंह को पिपराइच से बेलीपार थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत पाठक को हरपुर बुदहट थानाध्यक्ष पद से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है, जबकि अवनीश कुमार पांडेय को गोलघर चौकी से हरपुर बुदहट का थानाध्यक्ष बनाया गया है।