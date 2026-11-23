यूपी सुपर टीईटी असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय (MCQs) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर या एक से अधिक विकल्प चुनने पर 1 अंक काटा जाएगा। उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। वहीं, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो पहले ग्रेजुएशन में मिले प्रतिशत के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा। यहां भी अंक समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेरिट में ऊपर स्थान दिया जाएगा।