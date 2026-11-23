UP Super TET City Slip 2026 जारी (PC: UPESSC/ Official Website)
UP Super TET Exam City Slip 2026 Out: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सुपर टीईटी असिस्टेंट टीचर (PRT) भर्ती परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। आयोग ने 23 नवंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा शहर की जानकारी देखने का लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12,405 सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर, 2026 को आयोजित होगी।
|विवरण
|जरूरी जानकारी
|भर्ती संस्था
|उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
|पद का नाम
|असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी टीचर PRT)
|विज्ञापन संख्या
|05/2026
|कुल रिक्त पद
|12405 पद
|एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तारीख
|23 नवंबर 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तिथि
|29 या 30 नवंबर, 2026
|लिखित परीक्षा की तारीख
|3 और 4 दिसंबर, 2026
|आधिकारिक वेबसाइट
|upessc.up.gov.in
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यूपी सुपर टीईटी लिखित परीक्षा का आयोजन 3 और 4 दिसंबर, 2026 को राज्य के कई जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले एग्जाम सिटी स्लिप जारी की है ताकि उम्मीदवार समय रहते अपने आने-जाने की व्यवस्था कर सकें। परीक्षा से 3 या 4 दिन पहले यानी 29 या 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर फाइनल एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए जाएंगे।
उम्मीदवारों को यह समझ लेना चाहिए कि एग्जाम सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर और शिफ्ट की जानकारी देने के लिए है, जबकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा। आज जारी हुई सिटी स्लिप पर उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या OTR ID, आवेदन संख्या, पिता या पति का नाम, लिंग, श्रेणी, विज्ञापन संख्या 05/2026, परीक्षा की तिथि, आवंटित परीक्षा शहर या जिला और एग्जाम शिफ्ट का विवरण दर्ज है। वहीं, बाद में जारी होने वाले एडमिट कार्ड पर इन जानकारियों के साथ उम्मीदवार की फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर, केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग समय से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश होंगे।
यूपी सुपर टीईटी असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय (MCQs) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर या एक से अधिक विकल्प चुनने पर 1 अंक काटा जाएगा। उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। वहीं, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो पहले ग्रेजुएशन में मिले प्रतिशत के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा। यहां भी अंक समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेरिट में ऊपर स्थान दिया जाएगा।
परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट के जरिए आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को उत्तर भरने के लिए काले बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करना होगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होती है तो आयोग अभ्यर्थियों के अंकों की तुलना के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाएगा।
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