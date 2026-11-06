SBI Clerk Prelims Result 2026: कब जारी होगा क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट, 26 नवंबर को होगी मेन्स परीक्षा; ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Result Date 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जल्द ही बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 26 और 27 सितंबर, 2026 को देश-भर के अलग-अलग केंद्रों पर 7680 पदों के लिए आयोजित की गई थी। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।