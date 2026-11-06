SBI Clerk Prelims Result 2026: कब जारी होगा क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट, 26 नवंबर को होगी मेन्स परीक्षा; ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

SBI Clerk Prelims Result 2026 कब होगा जारी (PC: AI)
SBI Clerk Prelims Result Date 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जल्द ही बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी किया जाएगा। यह परीक्षा 26 और 27 सितंबर, 2026 को देश-भर के अलग-अलग केंद्रों पर 7680 पदों के लिए आयोजित की गई थी। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
एसबीआई क्लर्क भर्ती के नियमित पदों के लिए प्रीलिम्स रिजल्ट नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। अब 7680 नियमित पदों का रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें मेन्स परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे। रिजल्ट के साथ ही बैंक की ओर से उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड और राज्यवार कटऑफ भी जारी की जाएगी। बतादें कि भारतीय स्टेट बैंक पहले ही बैकलॉग पदों के लिए प्रीलिम्स का रिजल्ट 17 अक्टूबर, 2026 को स्कोरकार्ड और कटऑफ के साथ जारी कर चुका है।
|भर्ती का विवरण
|जरूरी जानकारी
|भर्ती संस्था
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|पद का नाम
|जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स)
|विज्ञापन संख्या
|CRPD/CR/2026 27/17
|नियमित रिक्तियों की संख्या
|7680 पद
|प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख
|26 और 27 सितंबर, 2026
|रिजल्ट जारी होने का संभावित समय
|नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते तक
|मेन्स परीक्षा की संभावित तारीख
|26 नवंबर, 2026
|आधिकारिक वेबसाइट
|sbi.bank.in
प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए मेन्स परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर, 2026 को होने की संभावना है। मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। समय कम होने के कारण अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट का इंतजार किए बिना मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।
एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसमें 190 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर को हल करने के लिए कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा।
|विषय
|प्रश्नों की संख्या
|कुल अंक
|समय सीमा
|जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस
|50 प्रश्न
|50 अंक
|35 मिनट
|जनरल इंग्लिश
|40 प्रश्न
|40 अंक
|35 मिनट
|क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
|50 प्रश्न
|50 अंक
|45 मिनट
|रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड
|50 प्रश्न
|60 अंक
|45 मिनट
|कुल
|190 प्रश्न
|200 अंक
|2 घंटे 40 मिनट
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सेक्शनल कटऑफ का नियम लागू नहीं होता है। बैंक केवल कैटेगरी के अनुसार और राज्यवार ओवरऑल कटऑफ अंक जारी करता है। मेन्स परीक्षा में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (LPT/LLPT) में शामिल होना होगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में उस राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ी है और उनके पास मार्कशीट का वैध प्रमाण है, उन्हें इस भाषा परीक्षा से नियमानुसार छूट मिल सकेगी। फाइनल मेरिट सूची पूरी तरह मेन्स परीक्षा के अंकों के आधार पर ही बनेगी।
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