CBSE Board Exam 2027: 10वीं और 12वीं की LOC में सुधार का मौका, 7 नवंबर तक स्कूल कर सकेंगे बदलाव; जानिए जरूरी नियम

CBSE LOC Correction 2026-27: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन स्कूलों से छात्रों के विवरण दर्ज करने में कोई गलती या टाइपिंग की चूक हो गई थी, वे अब आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in पर जाकर डाटा में जरूरी सुधार कर सकते हैं। स्कूल प्रशासन 7 नवंबर, 2026 तक छात्रों के रिकॉर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि, वे स्कूल से संपर्क कर अपने विवरणों की जांच कर लें।