अलवर में 295 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं, 5वीं-8वीं के परीक्षा फॉर्म से खुली पोल

जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड के लिए अब तक 77,037 विद्यार्थियों के आवेदन किया है, जबकि 67,519 आवेदन लॉक किए गए हैं। अभी 336 विद्यार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया के आंकड़ों में उमरैण ब्लॉक दोनों कक्षाओं में सबसे आगे है। वहीं, सभी ब्लॉकों में कक्षा 5वीं में उमरैण ब्लॉक 9,080 आवेदनों के साथ सबसे आगे है। रामगढ़ में 6,528 और मालाखेड़ा में 3,465 विद्यार्थियों ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसी तरह कक्षा 8वीं में भी उमरैण ब्लॉक में सर्वाधिक 9,061 आवेदन शुरू हुए हैं। रामगढ़ में 6,189 और राजगढ़ में 3,529 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं।