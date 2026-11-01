Alwar: गुजरात के मोरबी में अलवर के युवक का नाले में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के भाई अलादीन पुत्र समयसिंह ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार, अरसद 17 अक्टूबर को गांव के ही जहूर खान पुत्र गफूर के साथ ट्रक पर हेल्पर के रूप में काम करने गुजरात गया था। जहूर के पास खुद का ट्रक है। अरसद के पास मोबाइल फोन नहीं था। ऐसे में परिवार के लोग जहूर को फोन कर उससे अरसद की बात करवाने के लिए कहते थे, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था।