अलवर: कंपनी बाग रोड पर लगे हाट बाजार में नहीं पहुंच रहे ग्राहक, दुकानदार हुए निराश 

अलवर में दीपावली (Diwali) को देखते हुए नगर निगम (Municipal Corporation) की ओर से कंपनी बाग रोड पर हाट बाजार (Haat Bazaar) शुरू करवाया गया है। यहां दुकानदारों के लिए करीब 340 दुकानें तैयार की गई हैं। शनिवार से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थीं। रविवार को भी बड़ी संख्या में दुकानदार सामान लेकर पहुंचे और अपनी दुकानें सजा लीं। बाजार में दुकानें तो लग गईं, लेकिन ग्राहकों की कमी ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। कई दुकानदार दिनभर ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए।