अलवर: बाला किला का टूटा रास्ता बना आफत, पुजारियों की नो-एंट्री से भगवान के भोग पर संकट

पुजारियों के अनुसार मंदिरों तक जाने वाला रास्ता करीब दो साल से क्षतिग्रस्त है। नवरात्र के दौरान इसे खोल दिया गया था, जिससे वे किसी तरह मंदिरों तक पहुंचकर पूजा-अर्चना कर पा रहे थे। अब फिर रास्ता बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। पैदल जाने का वैकल्पिक रास्ता भी काफी लंबा है। इसके अलावा उसके खुलने और बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं है।



पुजारियों का आरोप है कि पहले से बना रास्ता विभाग के ठेकेदार की गलती के कारण टूट गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। पुजारियों ने मांग की है कि दीपावली से पहले रास्ता खोलने या मंदिरों तक पहुंचने की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि नियमित पूजा-अर्चना के साथ दीपावली की विशेष पूजा और अन्नकूट की परंपरा भी निभाई जा सके।