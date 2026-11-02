अलवर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, AQI 330 पहुंचा; भिवाड़ी भी बेहाल

अलवर में नवंबर की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। रविवार को अलवर और भिवाड़ी दोनों शहरों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया। अलवर का एक्यूआई (Air Quality Index) 330 दर्ज किया गया, जबकि भिवाड़ी में यह 307 रहा। एक्यूआई का इतना बढ़ना हवा की खराब स्थिति को दिखाता है। प्रदूषण का असर सुबह से ही दिखाई देने लगा था। शहर में चारों तरफ धुंध छाई रही और दूर की चीजें साफ नजर नहीं आ रही थीं।