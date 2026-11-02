UGC NET Dec 2026: यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन, जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड

UGC NET December 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन शुरू (Image Source: Freepik)
UGC NET December 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार का मौका दे दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने समय पर फीस जमा करके फॉर्म भरा था, वे अब अपने आवेदन पत्र में दर्ज गलतियों को सुधार सकते हैं। संशोधन प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 4 नवंबर 2026 की (रात 11:50 मिनट तक) आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा से जुड़े सभी प्रमुख कार्यक्रमों का शेड्यूल नीचे दिया गया है:
|विवरण
|जरूरी तारीख
|करेक्शन विंडो शुरू होने की तारीख
|02 नवंबर, 2026
|फॉर्म सुधार की अंतिम समय सीमा
|04 नवंबर, 2026 (रात 11:50 बजे तक)
|एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तारीख
|23 नवंबर, 2026
|एडमिट कार्ड जारीहोने की तारीख
|07 दिसंबर, 2026
|परीक्षा की तारीखें
|14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर, 2026
एनटीए ने इस बार करेक्शन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म के सभी फील्ड्स में बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल अपना नाम, पिता का नाम या माता के नाम में से किसी एक विवरण में ही सुधार कर सकते हैं। वहीं मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, पहले से अपलोड की गई फोटो और सिग्नेचर में किसी भी तरह का बदलाव करने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थी केवल स्वीकृत जानकारी को ही अपनी 10वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट के आधार पर सही करें।
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का एडमिट कार्ड 7 दिसंबर को जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को इसे NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम भी NTA की ओर से जारी किया जाएगा। इसके जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने विषय की परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी देख सकेंगे।
NTA के कार्यक्रम के हिसाब से अभ्यर्थियों को 23 नवंबर, 2026 को परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी दी जाएगी। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। अक्सर उम्मीदवार सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग हैं। सिटी स्लिप में केवल उस शहर का नाम होता है जहां आपकी परीक्षा होनी है। इसमें एग्जाम सेंटर का नाम या उसका पता दर्ज नहीं होता है। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक 4-5 दिन पहले जारी किया जाएगा, जिसमें एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं।
फॉर्म में करेक्शन के लिए 4 नवंबर की रात 11:50 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ने से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। साइबर कैफे से सुधार कराते समय स्क्रीन पर स्पेलिंग की जांच खुद कर लें, क्योंकि इस तय तारीख के बाद विवरण में संशोधन का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
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