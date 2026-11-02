UGC NET Dec 2026: यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन, जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड

NTA के कार्यक्रम के हिसाब से अभ्यर्थियों को 23 नवंबर, 2026 को परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी दी जाएगी। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। अक्सर उम्मीदवार सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग हैं। सिटी स्लिप में केवल उस शहर का नाम होता है जहां आपकी परीक्षा होनी है। इसमें एग्जाम सेंटर का नाम या उसका पता दर्ज नहीं होता है। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक 4-5 दिन पहले जारी किया जाएगा, जिसमें एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं।