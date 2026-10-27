PhD New Rule: बिना थीसिस लिखे भी मिलेगी Phd की डिग्री, इस IIT ने शुरू किया नया स्टार्टअप मॉडल; प्रोडक्ट बनाकर कमाने होंगे 10 लाख रुपये

IIT रोपड़ के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव आहूजा के मुताबिक, इस नए मॉडल में रिसर्च स्कॉलर्स पर पारंपरिक थीसिस जमा करने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। संस्थान के एसोसिएट डीन प्रोफेसर सारंग गुंफेकर ने इस नए नियम को स्पष्ट करते हुए कहा कि छात्रों के पास रिसर्च करने की पूरी आजादी होगी। उनका मुख्य लक्ष्य एक उपयोगी प्रोडक्ट बनाना और उसे बाजार में बेचकर कम से कम 10 लाख रुपये का रेवेन्यू हासिल करना होगा। तय कमाई का यह लक्ष्य हासिल करते ही छात्र को पीएचडी की डिग्री सौंप दी जाएगी। संस्थान का मानना है कि पारंपरिक रिसर्च में रिसर्च पेपर पब्लिश कराने का भारी दबाव रहता है, जिसकी वजह से डेटा में हेरफेर या साहित्यिक चोरी (Plagiarism) के मामले सामने आते हैं। यह नया मॉडल छात्रों को इस मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त रखेगा।