RRB Station Master Recruitment 2026: रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर निकली भर्ती, पहली बार अजमेर बोर्ड कराएगा परीक्षा, जानिए सैलरी और नए नियम

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया शॉर्ट नोटिस ( PC: Gemini)
RRB Station Master Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने स्टेशन मास्टर के करीब 1250 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या CEN 08/2026 के तहत निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल (27 अक्टूबर, 2026) से शुरू होने जा रही है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे के आधिकारिक एप्लीकेशन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
|भर्ती का विवरण
|महत्वपूर्ण जानकारी
|कुल रिक्त पद
|लगभग 1250 वैकेंसी
|नोटिफिकेशन संख्या
|CEN 08/2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख
|27 अक्टूबर, 2026
|फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|25 नवंबर, 2026
|वेतन स्तर
|7वें वेतन आयोग का पे लेवल 6
|शुरुआती बेसिक सैलरी
|35400 रुपये प्रतिमाह और भत्ते
|ऑफिशियल पोर्टल
|rrbapply.gov.in
इस बार की भर्ती में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले NTPC ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत ही शामिल होती थी, लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को NTPC भर्ती से अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही देश-भर के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा पहली बार RRB अजमेर को सौंपा गया है। देशभर के लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा का सुचारू संचालन कराना अजमेर बोर्ड के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस कुल भर्ती में करीब 100 पद RRB प्रयागराज के जरिए भरे जाने की संभावना है।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर पद के लिए आयु संबंधी पात्रता के नियमों में बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। वहीं अधिकतम उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पहले की तरह 30 वर्ष ही रहेगी। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में तय छूट दी जाएगी।
स्टेशन मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स को बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा
कैंडिडेट्स को इन सभी चरणों में सफल होना अनिवार्य होगा। साथ ही रेलवे द्वारा स्टेशन मास्टर पद के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानकों को पूरा करना जरूरी होगा।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को हिदायत दी है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले वे अपने पहचान पत्र और दस्तावेजों की जांच अच्छी तरह कर लें। पहचान पत्र में दर्ज नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का मिलान हाईस्कूल यानी 10वीं के सर्टिफिकेट से होना जरूरी है। अगर दोनों विवरणों में कोई अंतर है तो आवेदन करने से पहले उसमें जरूरी संशोधन करा लें। इसके अलावा अभ्यर्थी अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और बायोमेट्रिक विवरण भी पूरी तरह अपडेट रखें।
आवेदन करने के लिए सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, SC, ST, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये तय किया है। CBT 1 परीक्षा में शामिल होने के बाद सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। वहीं, SC, ST, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को पूरा आवेदन शुल्क रिफंड किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि, आवेदन करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेजों का मिलान जरूर कर लें। भर्ती से जूड़ी अन्य जरूरी जानकारी और अपडेट्स के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
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