RRB Station Master Recruitment 2026: रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर निकली भर्ती, पहली बार अजमेर बोर्ड कराएगा परीक्षा, जानिए सैलरी और नए नियम

इस बार की भर्ती में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले NTPC ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत ही शामिल होती थी, लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को NTPC भर्ती से अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही देश-भर के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा पहली बार RRB अजमेर को सौंपा गया है। देशभर के लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा का सुचारू संचालन कराना अजमेर बोर्ड के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस कुल भर्ती में करीब 100 पद RRB प्रयागराज के जरिए भरे जाने की संभावना है।