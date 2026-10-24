UPESSC UP TGT Recruitment 2026: यूपी में सहायक अध्यापक के 17,000 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू; जानिए पूरी डिटेल

UP TGT Teacher Vacancy 2026: आज से रजिस्ट्रेशन शुरू (PC: UPESSC/ Official Website)
UP TGT Teacher Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग (TGT) के 17735 रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज यानी 24 अक्टूबर, 2026 से शुरू हो चुकी है। पात्र कैंडिडेट्स आयोग के ऑफिशियल पोर्टल upessc.up.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
इस भर्ती में बालक विद्यालयों के लिए कुल 16193 पद और बालिका विद्यालयों के लिए 1542 पद निर्धारित किए गए हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी हिंदी विषय में निकाली गई हैं। प्रमुख विषयों की रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
|विषय (Subject)
|कुल रिक्त पद
|हिंदी
|2791 पद
|अंग्रेजी
|2517 पद
|विज्ञान
|2493 पद
|सामाजिक विज्ञान
|2482 पद
|गणित
|2349 पद
इन प्रमुख विषयों के अलावा संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, संगीत, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, सिलाई और जीव-विज्ञान जैसे अन्य विषयों में भी रिक्तियां शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता के अनुसार इन पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर, 2026 तय की गई है। यदि आवेदन करते समय किसी कैंडिडेट के फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए 26 नवंबर, 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन 23 और 24 दिसंबर, 2026 को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कराया जाएगा।
कैंडिडेट्स को अपनी श्रेणी के आधार पर तय एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। फीस जमा करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और ऑनलाइन वॉलेट का उपयोग किया जा सकता है
लिखित परीक्षा कुल 360 अंकों की होगी जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे।
इस भर्ती में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में कम से कम 50 परसेंट मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित TET परीक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। इसके तहत उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 62 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी।
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