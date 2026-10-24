UPESSC UP TGT Recruitment 2026: यूपी में सहायक अध्यापक के 17,000 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू; जानिए पूरी डिटेल

इस भर्ती में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में कम से कम 50 परसेंट मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित TET परीक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। इसके तहत उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 62 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी।