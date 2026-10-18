UP Board Exam 2027: कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों और छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, 22 अक्टूबर तक आखरी मौका

UPMSP Registration Last Date Extended:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने प्रदेश के 5905 स्कूलों के छात्र-छात्राओं की लिस्ट जनरेट करने, डाउनलोड करने और जमा करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 22 अक्टूबर, 2026 कर दी है। इससे पहले यह काम पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की गई थी।