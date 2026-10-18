UP Board Exam 2027: कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों और छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, 22 अक्टूबर तक आखरी मौका

यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाई (फोटो: UPMSP Official Website)
UPMSP Registration Last Date Extended:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने प्रदेश के 5905 स्कूलों के छात्र-छात्राओं की लिस्ट जनरेट करने, डाउनलोड करने और जमा करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 22 अक्टूबर, 2026 कर दी है। इससे पहले यह काम पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की गई थी।
बोर्ड के संज्ञान में आया था कि प्रदेश के करीब 5905 स्कूलों ने तय समय सीमा के भीतर छात्र-छात्राओं के विवरण से जुड़ी जरूरी लिस्ट तैयार नहीं की थी। इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने स्कूलों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया ताकि किसी भी छात्र का साल खराब न हो और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें। संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित काम पूरे कर लें।
बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यह छूट शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत दो अलग-अलग प्रक्रियाओं पर लागू होगी। स्कूलों को विद्यार्थियों की फोटो सहित जरूरी सूची तैयार करनी होगी।
बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक सभी संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल्स को निर्देश दिया गया है कि वे बढ़ाई गई समय सीमा यानी 22 अक्टूबर, 2026 तक सारा पेंडिंग काम पूरा कर लें। स्कूलों को छात्रों की फोटो सहित फाइनल लिस्ट के साथ निर्धारित फीस चालान या ट्रेजरी रसीद लगाकर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद यह रिकॉर्ड आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा।
यूपी बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूल से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनका रजिस्ट्रेशन या बोर्ड परीक्षा फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो चुका है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जरूरी दस्तावेज 22 अक्टूबर, 2026 तक जमा हो जाएं।परीक्षा और रजिस्ट्रेशन से जुड़े किसी भी नए अपडेट के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग