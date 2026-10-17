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UP PGT Vacancy 2026: यूपी में पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, दिसंबर में होगी परीक्षा

UP PGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट (17 अक्टूबर,2026) है। 2607 पदों के लिए परीक्षा 15 और 16 दिसंबर को होगी। जानिए पूरी डिटेल।
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Mohsina Bano

Oct 17, 2026

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UP PGT Recruitment 2026 (Image-Freepik)

UP PGT Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई पीजीटी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का आज यानी 17 अक्टूबर को आखिरी मौका है। जिन पात्र कैंडिडेट्स ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें। हालांकि जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है वे 21 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे।

कब होगी यूपी पीजीटी भर्ती परीक्षा?

यूपी पीजीटी भर्ती परीक्षा 15 और 16 दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, समय और प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले निर्देशों को देखते रहना चाहिए। इस भर्ती के तहत कुल 2,607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें बालक विद्यालयों के 2,329 पद और बालिका विद्यालयों के 278 पद शामिल हैं।

कुल 2607 पदों पर की जाएगी भर्ती

उत्तर प्रदेश में पीजीटी शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2,607 पद भरे जाएंगे। पदों का विवरण इस प्रकार है।

विद्यालय का प्रकारपदों की संख्या
बालक विद्यालय2,329
बालिका विद्यालय278
कुल पद2,607

कैटेगरी अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस

यूपी पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

श्रेणीआवेदन शुल्क
सामान्य1,500 रुपये
ओबीसी1,500 रुपये
ईडब्ल्यूएस1,500 रुपये
एससी750 रुपये
एसटी750 रुपये
दिव्यांग500 रुपये

अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

कितनी होनी चाहिए उम्र?

दी गई जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष बताई गई है। हालांकि, आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधिसूचना में आयु सीमा और लागू छूट से जुड़े नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस

यूपी पीजीटी शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं।

लिखित परीक्षा: लिखित परीक्षा कुल 360 अंकों की होगी जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 30 सवाल सामान्य ज्ञान विषय से और 90 सवाल संबंधित विषय से जुड़े होंगे।

परीक्षा की अवधि: लिखित परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित बताया गया है।

नेगेटिव मार्किंग: परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 40 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

कितनी मिलेगी सैलरी?

पीजीटी पद पर अंतिम रूप से चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को पे लेवल 8 के तहत 47,600 रुपये शुरुआती बेसिक पे से लेकर 1,51,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। वास्तविक वेतन पद, लागू वेतनमान और संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होगा। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा से जुड़ी जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए पीजीटी एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर सबसे पहले क्रिएट योर ओटीआर आईडी के विकल्प पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएं और ओटीआर नंबर जनरेट करें।
  • इसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके फॉर्म में मांगी गई जरूरी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
  • अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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Job Vacancy 2026 (Image-Freepik)

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Updated on:

17 Oct 2026 12:46 pm

Published on:

17 Oct 2026 12:41 pm

Hindi News / Bharat / UP PGT Vacancy 2026: यूपी में पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, दिसंबर में होगी परीक्षा

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