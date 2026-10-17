UP PGT Vacancy 2026: यूपी में पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, दिसंबर में होगी परीक्षा

UP PGT Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई पीजीटी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का आज यानी 17 अक्टूबर को आखिरी मौका है। जिन पात्र कैंडिडेट्स ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें। हालांकि जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है वे 21 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे।