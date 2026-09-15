Naib Tehsildar Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार के पदों पर निकली भर्ती, 17 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 73 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।