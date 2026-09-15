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Naib Tehsildar Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार के पदों पर निकली भर्ती, 17 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

MP Naib Tehsildar Vacancy 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेजुएट युवा 17 सितंबर से आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता, आयु सीमा, पदों का विवरण और सभी जरूरी डिटेल्स।
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भारत

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Mohsina Bano

Sep 15, 2026

Job Vacancy 2026 (Image-Freepik)

Job Vacancy 2026 (Image-Freepik)

MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार और पटवारी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी।

भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखें

विवरणतारीख
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख17 सितंबर, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख1 अक्टूबर, 2026
आवेदन फॉर्म में संशोधन की आखिरी तारीख6 अक्टूबर, 2026
संभावित लिखित परीक्षा की तारीख14 नवंबर, 2026

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

नायब तहसीलदार भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

ये रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 73 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर उपलब्ध Naib Tehsildar Recruitment 2026 के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • पोर्टल पर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
  • अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज जरूरत के अनुसार जाति/निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • आवेदन सबमिट करने के बाद भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

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Updated on:

15 Sept 2026 10:40 am

Published on:

15 Sept 2026 10:40 am

Hindi News / Education News / Naib Tehsildar Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार के पदों पर निकली भर्ती, 17 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

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