Naib Tehsildar Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार के पदों पर निकली भर्ती, 17 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

Job Vacancy 2026 (Image-Freepik)
MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार और पटवारी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी।
|विवरण
|तारीख
|ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख
|17 सितंबर, 2026
|ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख
|1 अक्टूबर, 2026
|आवेदन फॉर्म में संशोधन की आखिरी तारीख
|6 अक्टूबर, 2026
|संभावित लिखित परीक्षा की तारीख
|14 नवंबर, 2026
नायब तहसीलदार भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 73 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।
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