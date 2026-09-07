SBI Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में आने वाली हैं 12,000 नौकरियां, चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने किया बड़ा ऐलान

SBI Recruitment 2026 (Image- AI)
State Bank of India Vacancy 2026: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अगले 4 महीनों के भीतर लगभग 12,000 पदों पर बंपर नियुक्तियां की जाएंगी। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में SBI के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया है कि बैंक इस साल के अंत तक ऑफिसर और क्लर्क दोनों कैडर में योग्य युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है।
एसबीआई के चेयरमैन ने बताया कि बैंक चालू वित्त वर्ष में अपने नेटवर्क का विस्तार करने जा रहा है। इसके तहत देश भर में 250 से अधिक नई शाखाएं खोलने की योजना तैयार की गई है। इन शाखाओं के सुचारू संचालन और कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए 11,000 से 12,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट और नई आवश्यकताओं के आधार पर यह संख्या थोड़ी बदल सकती है लेकिन साल के अंत तक 12 हजार नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
एसबीआई में क्लर्क पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से किसी भी विषय में स्नातक यानी बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र भी इसके लिए आवेदन के पात्र होते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा का ज्ञान और समझ होना जरूरी है।
एसबीआई ऑफिसर या स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद के लिए सामान्य स्नातक के अलावा संबंधित ट्रेड या फील्ड में B.Tech और MBA जैसी प्रोफेशनल डिग्री मांगी जाती है। कुछ पदों पर संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव भी अनिवार्य होता है। इन पदों के लिए उम्मीदवार की आयु, पद और स्केल के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की जाती है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।
बैंक के चेयरमैन ने बताया कि पिछले साल एसबीआई में बड़े पैमाने पर भर्तियां की गई थीं। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल 25633 पदों पर नियुक्तियां पूरी की गईं जिनमें 4640 ऑफिसर, 19340 एसोसिएट और 1653 संविदा कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले साल 1500 स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं इसलिए इस साल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ी भर्ती की आवश्यकता नहीं होगी। मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक 2.45 लाख से अधिक कार्यबल के साथ एसबीआई देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल है।
फिलहाल नई भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पदों की संख्या, आवेदन की तारीख, योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट होगी।
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