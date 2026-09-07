SBI Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में आने वाली हैं 12,000 नौकरियां, चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने किया बड़ा ऐलान

एसबीआई में क्लर्क पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से किसी भी विषय में स्नातक यानी बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र भी इसके लिए आवेदन के पात्र होते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा का ज्ञान और समझ होना जरूरी है।