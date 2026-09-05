National Teacher Awardee 2026: बंकर को लैब, क्लास को बनाया संसद, ‘कमाल’ है मोहम्मद मुस्तफा की टीचिंग

कारगिल के गांव पाश्कुम से आने वाले 41 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा कमाल सीमावर्ती क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने सेना के खाली पड़े बंकरों को प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया और कक्षाओं को मॉडल संसद बनाया। मुस्तफा ने 2021 में पाश्कुम के राजकीय मॉडल मिडिल स्कूल में क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इस दौरान, एक दिन उनकी नजर स्कूल परिसर में कुछ जर्जर सैन्य बंकरों पर गई, जिन्हें करगिल युद्ध के दौरान बनाया गया था। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन बंकरों का इस्तेमाल बच्चों की भलाई के लिए किया जाए। गुफा जैसे इन बंकरों को प्रयोगशाला यानी लैब में बदल दिया। इसका उद्देश स्टूडेंट्स को यह समझाना और अहसास दिलाना था कि प्राचीन काल में लोग गुफाओं में किस तरह रहते थे और उनका दैनिक जीवन कैसा हुआ करता था।