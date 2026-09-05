5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Weather Update: उत्तर-मध्य भारत में बाढ़ जैसे हालात, एक साथ 5 मौसम सिस्टम सक्रिय; दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

India Weather Alert: उत्तर-मध्य भारत में सक्रिय पांच मौसम प्रणालियों के कारण भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 05, 2026

India Weather Alert

Heavy rainfall lashes parts of Kolkata (Photo ANI)

India Weather Alert: नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बीच देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और बिहार समेत उत्तर एवं मध्य भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव के साथ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

उत्तर-मध्यप्रदेश में निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय

उत्तर-मध्यप्रदेश और इससे सटे दक्षिणी उत्तरप्रदेश के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है। इसके प्रभाव से पूर्वी मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर चार से पांच इंच तक बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, पश्चिमी मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर तीन से चार इंच तक भारी बारिश हुई।

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार करीब चार घंटे तक तेज बारिश का दौर रह सकता है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दोपहर बाद बारिश और तेज होने की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी भारी बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश से दिल्ली-एनसीआर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है।

उत्तरप्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात

उत्तरप्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वाराणसी और चित्रकूट में स्थिति अधिक प्रभावित बताई जा रही है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कानपुर के कई गांवों में नदी का पानी पहुंच गया है।

बिहार में पांच लाख लोग प्रभावित

बिहार के 16 जिलों में करीब पांच लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा समेत आठ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कटिहार में बाढ़ के बीच बच्चों को नाव के जरिए स्कूल पहुंचना पड़ रहा है।

मध्यप्रदेश में नदियां उफान पर

मध्यप्रदेश में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। मंदाकिनी और नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। छतरपुर, सतना, मंडला और मैहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बाणसागर और बरगी बांध से पानी की निकासी की जा रही है।

दो दिन कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान और मध्यप्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार और सोमवार को भी मध्य एवं उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने तथा येलो अलर्ट रहने की संभावना है।

एक साथ पांच मौसम प्रणालियां सक्रिय

देश में इस समय एक साथ पांच प्रमुख मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिनके कारण उत्तर और मध्य भारत में बारिश का दौर बना हुआ है।

-उत्तर-मध्यप्रदेश के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है।
-मानसून ट्रफ का पूर्वी सिरा सामान्य स्थिति से उत्तर में है।
-उत्तर-पूर्वी राजस्थान से मणिपुर तक ट्रफ सक्रिय है।
-दक्षिणी गुजरात से झारखंड तक भी ट्रफ का प्रभाव बना हुआ है।
-मध्य और ऊपरी वायुमंडलीय स्तर पर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है।

Monsoon Alert: दो दिन और जमकर बरसेंगे बादल; दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

ये भी पढ़ें
WEATHER UPDATE

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

Updated on:

05 Sept 2026 11:38 am

Published on:

05 Sept 2026 11:38 am

Hindi News / National News / Weather Update: उत्तर-मध्य भारत में बाढ़ जैसे हालात, एक साथ 5 मौसम सिस्टम सक्रिय; दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मानसून

PM मोदी ने शिक्षिका से पूछा- अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करूं? मिला ये जवाब

Modi teachers interaction 7 Lok Kalyan Marg
राष्ट्रीय

Bengaluru Crime: कर्ज नहीं चुकाने पर महिला को किया किडनैप, निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो; 4 आरोपी गिरफ्तार

Bengaluru woman kidnapping case
राष्ट्रीय

CM Vijay: क्या TVK और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई? 9 सितंबर को सीएम विजय की पार्टी ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक

Vijay Rahul Gandhi PM candidate 2029
राष्ट्रीय

60 घंटे तक हर पल हर पल मौत सामने थी, फिर लौटी घर की सांसें, ज्ञान सिंह नेपाल आपदा से जिंदगी की जंग जीतकर लौटे

Nepal Flood Survivor
राष्ट्रीय

नेपाल में तबाही के बीच उम्मीद की किरण,5 साल के मासूम समेत 3 भारतीय रेस्क्यू, अब तक 275 लापता

Nepal flood rescue
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.