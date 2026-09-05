Weather Update: उत्तर-मध्य भारत में बाढ़ जैसे हालात, एक साथ 5 मौसम सिस्टम सक्रिय; दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार करीब चार घंटे तक तेज बारिश का दौर रह सकता है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। दोपहर बाद बारिश और तेज होने की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी भारी बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश से दिल्ली-एनसीआर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है।