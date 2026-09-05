60 घंटे तक हर पल हर पल मौत सामने थी, फिर लौटी घर की सांसें, ज्ञान सिंह नेपाल आपदा से जिंदगी की जंग जीतकर लौटे

ज्ञान सिंह ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह सब कुछ सामान्य था। वह रोज की तरह करीब सात बजे ड्यूटी पर पहुंचे थे। लेकिन सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास पावर हाउस के अंदर अचानक हवा का तेज झोंका आया और फिर भयानक आवाज गूंजने लगी। पल भर में साथियों के कपड़ों और शरीर पर पानी-मिट्टी लगी नजर आई। समझते-समझते सभी ने असेंबली प्वाइंट की ओर दौड़ लगा दी। बाद में पता चला कि टनल के रास्ते अंदर पानी घुस आया था।