हिमालय में मंडरा रहा ‘झीलों के फटने’ का खतरा! अरुणाचल की 127 और सिक्किम की 40 ग्लेशियल झीलें रडार पर

Himalayan Glacial Lakes: हिमालय में ग्लेशियल झीलों के बढ़ते खतरे ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश में 127 ऊंचाई वाली झीलों का ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम आकलन किया गया है, जबकि सिक्किम में 40 हाई-हैजर्ड ग्लेशियल झीलें चिह्नित की गई हैं। इनमें सिक्किम की 16 झीलें सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में हैं। नेपाल में हालिया विनाशकारी बाढ़ ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है। वहां अब तक 1,287 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,083 लोग लापता हैं।