नेपाल में तबाही के बीच उम्मीद की किरण,5 साल के मासूम समेत 3 भारतीय रेस्क्यू, अब तक 275 लापता

जायसवाल ने बताया, नेपाल सरकार की जरूरतों के अनुसार मदद देना जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में हम और फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहे हैं जिनकी नेपाल सरकार ने मांग की है। कल, हमारे दो भारतीय विमान 21 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू गए थे। अब तक हमने सात विमानों से लगभग 95 टन राहत सामग्री पहुंचाई है।