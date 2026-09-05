4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

नेपाल में तबाही के बीच उम्मीद की किरण,5 साल के मासूम समेत 3 भारतीय रेस्क्यू, अब तक 275 लापता

नेपाल बाढ़ से 3 और भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया,हालांकि​ अब तक 275 भारतीय नागरिकों को कोई पता नहीं चला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Sep 05, 2026

Nepal flood rescue

नेपाल में 3 और भारतीय रेस्क्यू, अब तक 275 लापता, photo credit: IANS

Missing Indians in Nepal: नेपाल में पिछले हफ्ते आई भयानक बाढ़ के बाद राहत कार्य लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि त्रिशूली बाजार से तीन और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनमें एक पांच साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। इसके साथ ही अब तक बचाए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 169 हो गई है।

कौन-कौन हुआ रेस्क्यू

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी देते हुए कहा कि कुल 169 भारतीयों को बचाया जा चुका है। ताजा बचाए गए तीन लोगों में अभिजीत सुरेश पवार, दीपिका अभिजीत पवार और समर्थ अभिजीत पवार (पांच साल का बच्चा) शामिल हैं। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास इन्हें हवाई मार्ग से भारत वापस लाने में मदद कर रहा है।

इससे पहले दिन में विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने हिमालयी देश में आई इस अचानक विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए सात विमानों से लगभग 95 टन राहत सामग्री और 54 कर्मियों को भेजा है।

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान

नई दिल्ली में हर दो हफ्ते में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत, नेपाल सरकार की जरूरतों के आधार पर मदद जारी रखेगा। आने वाले दिनों में अतिरिक्त फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य मांगी गई सामग्री भेजने की योजना है।

जायसवाल ने बताया, नेपाल सरकार की जरूरतों के अनुसार मदद देना जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में हम और फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहे हैं जिनकी नेपाल सरकार ने मांग की है। कल, हमारे दो भारतीय विमान 21 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू गए थे। अब तक हमने सात विमानों से लगभग 95 टन राहत सामग्री पहुंचाई है।

अब भी 275 भारतीय लापता, चीन से 1,907 लोग पहुंचे सुरक्षित

जायसवाल ने बताया कि अभी 275 भारतीय नागरिकों का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि 1,907 भारतीय नागरिक अब तक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फिलहाल कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है।

हिमालय में मंडरा रहा ‘झीलों के फटने’ का खतरा! अरुणाचल की 127 और सिक्किम की 40 ग्लेशियल झीलें रडार पर

ये भी पढ़ें
Himalayan Climate Change

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 03:18 am

Published on:

05 Sept 2026 03:18 am

Hindi News / National News / नेपाल में तबाही के बीच उम्मीद की किरण,5 साल के मासूम समेत 3 भारतीय रेस्क्यू, अब तक 275 लापता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खतरनाक समुद्री इलाकों में भारतीय नाविकों पर अब रहेगी ‘डिजिटल नजर’, DGMA ने लॉन्च किया नया ट्रैकिंग सिस्टम

maritime security
राष्ट्रीय

लैपटॉप, कार और फैक्ट्रियों की गर्मी नहीं जाएगी बेकार, वैज्ञानिकों ने खोजा बिजली बनाने का नया रास्ता

Waste Heat Recovery
राष्ट्रीय

हिमालय में मंडरा रहा ‘झीलों के फटने’ का खतरा! अरुणाचल की 127 और सिक्किम की 40 ग्लेशियल झीलें रडार पर

Himalayan Climate Change
राष्ट्रीय

Bageshwar Dham: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का ममता बनर्जी पर तंज, ‘वरदान-श्राप दे पाता तो पाकिस्तान को भस्म कर देता’

Bageshwar Dham in kolkata
राष्ट्रीय

Amit Shah: त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में चुनाव से पहले अमित शाह से मिले माणिक साहा, टीएमपी प्रमुख भी रहे मौजूद

amit shah
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.