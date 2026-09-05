Bengaluru Crime: कर्ज नहीं चुकाने पर महिला को किया किडनैप, निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो; 4 आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित महिला ने करीब दो साल पहले आरोपी रेशमा बानू से एक लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद उसने आरोपी रेशमा बानू के जरिए नाजत से 50 हजार रुपए और लिए थे। पुलिस के मुताबिक, आर्थिक दिक्कतों की वजह से पीड़ित महिला छह महीने से ब्याज और दो महीने से किस्त नहीं चुका सकी थी। इसके बाद उसने रेशमा बानू का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया और अपनी मां के घर चली गई। इसके बाद नाजत ने कथित तौर पर पीड़ित महिला को काम दिलाने के बहाने मेट्रो लेआउट स्थित अपने घर बुलाया। वह शाम करीब 5:30 बजे अपने नाबालिग बेटे के साथ वहां पहुंची। वहां रेशमा बानू अपने पति के साथ पहुंची। आरोप है कि तीनों ने महिला के साथ मारपीट की।